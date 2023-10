Paarbeziehungen: Umfrage zum Thema Liebe

× Erweitern Foto: www.istockphoto.com / Vittorio Gravino Paar, Liebe

Katharina Birgit Schneider arbeitet an der Universität in Bamberg an ihrer Psychologie-Masterarbeit zum Thema „Macht und Dynamiken in Paarbeziehungen“. Darin beleuchtet sie homo- und bisexuelle Paare, die in der bisherigen Partnerschaftsforschung bisher wenig berücksichtigt wurden.

Ihr könnt mit ihrem Online-Fragebogen mitmachen! „Der Zeitaufwand beträgt ca. 10 – 15 Minuten und beide Partner*innen sollten sich bereit dazu erklären, diesen auszufüllen. Für jedes vollständige Fragebogen-Paar spende ich 2 Euro an integraFIT, ein inklusives Sportprojekt in meiner Heimatstadt Bamberg, das Menschen mit körperlicher und/oder geistiger Beeinträchtigung in Fitnessstudios integriert“, so die Studentin via E-Mail an uns. Hier geht es zum Fragebogen: www.soscisurvey.de/couples2023