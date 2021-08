Petra Dorén verstorben

× Erweitern Foto: Bernd Müller Petra Doren

In der ohnehin überschaubaren Travestieszene der bayerischen Landeshauptstadt war sie das Urgestein: Petra Dorén stand seit Mitte der 1960er-Jahre auf der Bühne, unterhielt, sang und überraschte das Publikum mit ihren aufwändigen (selbst geschneiderten!) Kostümen. Legendär ihr Satz: „Einmal geht das schon!", mit dem Petra besonders deftige Sprüche abzufedern vermochte. In ganz Deutschland war sie unterwegs, kaum zu übersehen und nie zu überhören.

Neben seinen Shows und Auftritten als Petra Dorén war Peter Paetzold als Schauspieler, Maler, Schneider und Schriftsteller unterwegs. Nachzulesen in seiner 1994 erschienenen Biografie „Vom Fresko zum Straps“, in der das bürgerliche, aber auch das ausschweifende Leben der Travestielegende beschrieben wird. In den 2000er-Jahren hatte das Multitalent lange Zeit einen Laden für Travestiebedarf in der Baaderstraße.

In den letzten Jahren war es stiller geworden um Peter. Er trat noch auf dem queeren Weihnachtsmarkt Pink Christmas auf und war privat mit seinem Hund in den Szenelokalen des Glockenbachviertels unterwegs. Am 22. August wurde sein Tod von einer Freundin der Familie über Facebook bekannt gegeben.

Die Szene trauert und sagt Danke für viele, unvergessliche Stunden!