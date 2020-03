Pilotprojekt: Medikamente frei Haus

× Erweitern Foto: Bernd Müller Regenbogenapotheke München_Team_2019

"Gerade jetzt ist es an der Zeit, diesen Service auf die Straße zu bringen", meint Werner Schelken, Inhaber der Münchner Regenbogenapotheke. Die ist Teil eines Pilotprojekts, das derzeit in rund einem Dutzend Apotheken in Deutschland angeboten wird: einem kostenlosen Fahrrad-Lieferservice für Medikamente und Apothekenprodukte.

Und so funktioniert´s: Bestellungen werden in der Regenbogenapotheke (telefonisch oder per Mail) aufgegeben. Obwohl bei verschreibungspflichtigen Medikamenten das passende Rezept normalerweise im Original vorliegen muss, reicht es in der aktuellen Situation, es erst einmal zu faxen oder zu mailen – das Original muss per Post nachgereicht werden. Die Apotheke bereitet den Auftrag vor und sichert die Lieferung in einem definierten Zeitfenster innerhalb des Mittleren Rings zu. Der Lieferservice ist gratis, Rezeptgebühren oder Kosten für Medikamente werden von der Apotheke in Rechnung gestellt oder per Lastschrift eingezogen. Der/die Fahrer/in nimmt kein Geld entgegen und arbeitet kontaktlos.

Hinter dem Auslieferer steckt das Münchner Start-Up "Lamiloo", das diesen Service in einer Handvoll Apotheken in ganz Deutschland zunächst für vier Wochen testet. "Sinn ist es gerade jetzt, Risikopatienten den Gang zu uns zu ersparen, weil wir als Apotheke durchaus auch Hotspots sind", so Schelken.

Wer sich für den Service interessiert, findet den Kontakt zur Regenbogenapotheke auf deren Webseite: www.hieristsgesund.de