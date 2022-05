PopParty wieder am Start!

× Erweitern Grafik: Popparty Popparty Opening

Am Samstag den 7. Mai steigt die Premiere der wiederbelebten PopParty. „Wir werden zum Opening die Champagnerkorken ordentlich knallen lassen" versprechen die Organisatoren. Grund genug haben sie: Mit DJ Steven K, der Superdrag Patty McVillain und den Frankfurter Terrorschwestern ist zum Opening schon reichlich was geboten. Wichtigste Neuerung: Die Begrüßungs-Proseccos werden in einer brandneuen Location serviert: Nach dem Auszug aus dem Gewölbe 122 wird die PopParty im Club G3 in der neuen Partymeile im Werksviertel am Ostbahnhof ihr neues Zuhause haben. Und nach wie vor gilt das PopParty-Credo: „Die hübschesten Jungs feiern bei uns!“ Feiert mit!

7.5., Club G3, Speicherstraße im Werksviertel, 22 Uhr