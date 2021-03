Die Linke fordert Community-Preise

Geht es nach den Vorstellungen der Stadtrats-Fraktion Die Linke/Die Partei gibt es noch 2021 zwei neue städtische Preise für die Community. Die Initiatoren regen einen „Münchner Preis für trans*, inter* queer, non-binäres Empowerment“ sowie einen "Münchner Preis für Lesbische* Sichtbarkeit" an. Beide Auszeichnungen sollen im zweijährlichen Turnus an geeignete Personen, Initiativen oder Gruppen vergeben werden und mit 10.000 Euro dotiert sein. Die Jury soll sich zusammensetzen aus zwei Vertreter*innen der Landeshauptstadt München, jeweils eine Vertreter*in der Koordinierungsstelle für die Gleichstellung von LGBTI* und der Gleichstellungsstelle für Frauen sowie aus fünf wechselnden, lesbischen* Aktivist*innen aus unterschiedlichen Gruppen und Zusammenhängen. Die Preisverleihung soll in öffentlichen und festlichen Rahmen stattfinden.

Beim lesbischen Preis geht es vor allem um Sichtbarkeit, Würdigung und Wertschätzung lesbischer* Menschen, die in den Medien, der öffentlichen Wahrnehmung und selbst in der LGBTIQ*-Szene unserer Stadt nicht selbstverständlich sei. Mit dem Preis für trans*, inter* queer, non- binäres Empowerment sollen Personen bedacht werden, die sich für eine diskriminierungsfreie und vielfältige Stadtgesellschaft einsetzen.

In puncto lesbische Sichtbarkeit solle sich die bayerische Landeshauptstadt die Länder Hessen und Berlin zum Vorbild nehmen. Eine entsprechende Auszeichnung für trans*, inter queer oder non-binäre Personen wäre bundesweit einmalig: „München würde mit der Vergabe gerade dieses Preise leuchtendes und innovatives Vorbild für andere Städte sein", so die Initiatoren Thomas Lechner und Marie Burneleit.

Eine Entscheidung über den Erfolg der Anträge soll noch im Frühjahr fallen.