„Pride Month“ im schönen Allgäu

× Erweitern Foto: M. Rädel

Nach dem – für manche überraschenden – Erfolg vom letzten Jahr (wir berichteten), gibt es auch 2025 wieder zahlreiche CSD-Aktionen in der beliebten und idyllischen Region.

Und das gleich einige Wochen lang! Denn vom 2. August bis 6. September 2025 lädt der „Allgäu Pride Month“ dazu ein, selbst Gesicht zu zeigen oder die LGBTIQ*-Community zu unterstützen. Und einen CSD gibt es auch noch, am 2. August eröffnet diese bunte Demonstration den „Allgäu Pride Month“. Einen? Zwei!

„Eingerahmt vom CSD in Kempten am 2.8. und dem CSD in Kaufbeuren am 6.9. finden im gesamten Allgäu vielfältige queere Events statt – ähnlich dem Konzept, das ihr bereits aus den Pride Weeks der vergangenen Jahre kennt“, wird online vom Allgäu-Pride-Team verraten. „Durch die Ausweitung auf einen ganzen Monat haben noch mehr Menschen die Möglichkeit, unsere Veranstaltungen zu besuchen. Gleichzeitig können wir jeder großartigen Idee den Raum geben, den sie verdient. Wir freuen uns riesig auf diesen besonderen Monat!“

Wichtige Wochen für eine vielfältige Gesellschaft. Wochen, die Mut machen und sogar Leben retten können, denn immer noch bringen sich Menschen im Coming-out-Prozess um, weil sie denken, sie sind allein und ausgestoßen.

Allgäu Pride e.V., www.allgaeu-pride.de

Besuch uns auf Instagram: