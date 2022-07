PrideWeek: Fetisch und Kunst

× Erweitern Foto: Munichfetish Morepixx

Taco D. Smit ist einer der international bekannten Größen der Fetischfotografie und Hochschuldozent in Fotografie. Der von ihm begründete und kuratierte MorepiXX Award fördert Fotografen, die den Mut finden, Fetisch zum künstlerischen Projekt zu machen. Die Fotografien von 14 internationalen Fotografen geben Einblicke in die Dimensionen von Persönlichkeit, Individualität und Beziehung in der queeren Fetischkultur.

Der Morepixx Award fördert und ermutigt Fotografen in der Fetischfotografie ebenfalls ihren individuellen künstlerischen und zwischenmenschlichen Ansatz in der Darstellung von Fetisch und Person zu verwirklichen. Die Arbeiten, die im Rahmen des Morepixx Awards präsentiert und geehrt werden, stehen damit in dem Geiste, Fetisch als queere Lebenskultur und als individuellen künstlerischen Ausdruck der Person und Persönlichkeit zu würdigen. Fetisch als solcher bekommt dadurch einen menschlichen, subjektiven Charakter, sodass die Fotografien, die im Rahmen dieses Wettbewerbs entstehen, hervorragend geeignet sind, Aufklärung, Gespräch und Verständnis über alle Bandbreiten der Gesellschaft herzustellen.

Austellung vom 11. bis 23.7., Vernissage 15.7., 19 Uhr, Sub, Müllerstr. 43, Fetish-Gear ist gern gesehen

www.munichfetish.de