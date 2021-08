Prosecco-Reopening

× Erweitern Grafik: Prosecco Munich Prosecco Munich Reopening

Foto: M. Rädel Stella deStroy Stella deStroy

„Eine neue Ära bricht an!“, verspricht der neue Prosecco-Inhaber Yaniv Levi. Und da dürfte was dran sein, denn nach Wochen intensiver Sanierungs- und Renovierungsarbeiten steht die traditionsreiche Bar frisch aufgemöbelt in den Startlöchern.

Mit neuem Design, aber allen Qualitäten, die das „Prosecco“ überJahrzehnte so erfolgreich gemacht haben. Zum Auftaktwochenende erwarten euch jede Menge Getränkespecials und am Samstag die Berliner Kult-DJane Stella deStroy. Übrigens: Die ersten 50 Gäste erhalten ein Glas Prosecco aufs Haus!

Gefeiert wird am Freitag 20.8. von 18 bis 1 Uhr, am Samstag 21.8. von 15 bis 1 Uhr in der Theklastraße 4!

Kleiner Wermutstropfen im Prosecco-Glas: Aufgrund der aktuellen Corona-Zahlen ist die Veranstaltung nicht als Tanzveranstaltung ausgewiesen, die gültigen Hygienevorschriften inklusive der Maskenpflicht müssen beachtet werden. www.facebook.com/proseccobar.muenchen