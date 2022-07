× Erweitern Proud Wiesn

Proud Wiesn

Endlich ist es soweit. Nach 2 Jahren ohne Oktoberfest geht es endlich wieder zünftig zur Sache und es kann nach Herzenslust in Dirndl und Leserhose getrunken und geschunkelt werden. Wir sprachen mit dem Veranstalter der Proud Wiesn.

Wie kam es zu der Kooperation mit dem Armbrustschützenzelt?

Die Kooperation geht auf eine Initiative der BMW Group DIVERSE im Jahre 2016 zurück. Damals haben sich bereits verschiedene LGBTQ+ Business Netzwerke aus München an einer gemeinsamen Wiesnreseriverung beteiligt. Das Konzept kam gut an und wurde von der Wirtefamilie Inselkammer, die das Armbrustschützenzelt betreibt, von Anfang an unterstützt. Es war aber schnell klar, das aufgrund des regen Zulaufs und des starken Interesses, die Organisation auf größerer Beine gestellt werden musste. Die verschiedenen Business Netzwerke auch von Siemens, IBM, Audi oder jetzt auch PropSiebenSat1 haben zahlreiche Mitglieder, so dass die Reservierung mittlerweile auf 500 Plätze angestiegen ist und es vorab eine exklusive Brunch-Einladung für die Netzwerke im Aloft Hotel gibt.

Was erwartet den Besucher*in?

Die eigentliche Veranstaltung ist natürlich der gemeinsame Besuch des Münchner Oktoberfests am Abend. Unser eigenes Boxenkontingent am zweiten Wiesnsonntag ab 17 im Armbrustschützenzelt mit 500 Plätzen garantiert ein Mega Wiesenerlebnis für die gesamte LGBTQ+ Community. Mit traditionellen Wiesnschmankerln und einer frischen Paulaner-Wiesnmaß können sich die Teilnehmer dann auf einen zünftigen Wiesenabend einstimmen. Neben den Mitgliedern der LGBTQ+ Netzwerkgruppen sind hier natürlich auch Business Professionals aus anderen Unternehmen, selbstständige Unternehmer oder auch Freiberufler herzlich eingeladen, sich der Reservierung anzuschließen. Die Festwirtsfamilie Inselkammer freut sich darauf, zahlreiche Teilnehmer an diesem Wiesn Abend im Armbrustschützenzelt begrüßen zu dürfen.

Wie komme ich an die Tickets und was ist inkludiert, außer gute Laune?

Die Tickets inkl. Verzehrgutscheine für die Proud Wiesn im Armbrustschützenzelt können online auf www.proudwiesn.de online gekauft werden. Neben einen Wiesnbrettl- Vorspeise sind ebenfalls Verzehrgutscheine für Speisen und Getränke inkludiert. Die Boxen-Plätze sind fest reserviert, so das niemand Sorgen haben muss, keinen Platz zu bekommen. Rechtzeitiges erscheinen natürlich vorausgesetzt. Der Vorverkauf ist ab sofort freigeschaltet und offen solange der Vorrat reicht.

Verlosung: 2 x 2 Karten. Folgt uns auf @blu_germany und kommentiert das „Proud Wiesn“-Posting.