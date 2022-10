× Erweitern Grafik: Garry Klein 12 Jahre Garry Klein

12 Jahre ist es her, dass im Club Harry Klein der queere Mittwoch unter dem Namen Garry Klein etabliert wurde. Seitdem ist er aus der Partylandschaft der Landeshauptstadt nicht mehr wegzudenken. Seit sieben Jahren findet als besonders Geburtstagsschmankerl zu jedem Jahrestag der "Queen of the Night"-Contest statt. Am 19. Oktober ist es wieder soweit: Drag-Queens und -Kings sowie Performer aller Art stellen sich ab Mitternacht dem Votum der Jury und der Gunst des Publikums. Wer wird nachfolger*in von Pasta Parisa, Janisha Jones, Luna Jones, Emily Voyage, Tracy Dash und Barbie Q.? Findet es heraus und feiert eine rauschende Geburtstagsparty mit den DJs Lazykid und Silsan (Melodic Techno & more). Einlass ab 22 Uhr, Dtag Contest um Mitternacht.

19.10., Harry Klein, Sonnenstr. 8, ab 22 Uhr, www.harrykleinclub.de