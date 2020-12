Queen of the Night: Highlight zur Weihnachtszeit

× Erweitern Foto: Harry Klein Harry Klein_Queen of the Night

Kurz vor der „Stillen Nacht“ drehen die Jungs und Mädels vom Elektro-Club Harry Klein nochmal so richtig auf: Sie feiern am 23.12. eine schräge Online-Party, in der sich alles um den Queen of the Night-Contest 2020 dreht.

Es ist ein doppeltes Jubiläum, das der Elektro-Club Harry Klein an diesem Abend bis 1 Uhr morgens feiert: Zum einen gibt es die queere Mittwochsparty „Garry Klein" seit zehn Jahren und zum anderen kürt man dort zum fünften Mal die „Queen of the Night". Drags, Shows und Visual Art gehörten von Anfang an zu dem erfolgreichen Konzept der Garry-Partys. Warum also nicht aus den Show-Acts einen Contest machen? Das dachte sich das Team um Inhaber Peter Fleming und etalblierte den schrägen Drag-Contest.

Organisiert und moderiert wird der Wettbewerb von den MeatGirls (Dean DeVille, Janisha Jones & Pasta Parisa), quasi „Harrys Haus-Drags". In der Jury sitzen Janisha Jones, DJane und Drag-Performer M!CA sowie LEO-Chefredakteur Bernd Müller. Um die Gunst der Jury kämpfen die vier Drag Queens Meraijk Van Der Huré, Pinay Colada, Ruben Tuesday, Tracy Dash und mit Tsarlotte Lucifer estmals auch ein Drag King! Musik kommt von den DJ Mellowflex und Franca, Visuals by VJ Proximal.

Einem coolen, bunten und schrägen Abend steht also nichts im Wege! Seid dabei, macht euch eine Flasche eures Lieblingsalkohols auf und genießt die spannende Show und guten Sound!

Livestream: Mittwoch, 23.12. 20:00 bis 01:00 Uhr

Den Livestream könnt ihr auf der Website des Clubs oder über Facebook verfolgen:

https://www.facebook.com/events/135965114955440

www.harrykleinclub.de