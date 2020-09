Queer Breakfast Vol. 5

× Erweitern Grafik: Frank Zuber Drag Mimosas

Freche Sprüche am Sonntagmorgen? Schrille Outfits am Frühstückstisch? Coole Moves zu französischen Croissants?

Wer das erleben will, ist beim „Queer Breakfast“ genau richtig! Kaum ist der erste Kaffee in der Tasse, sind die Drags schon mitten unter den Brunchteilnehmern. Pasta Parisa, Janisha Jones und Dean Deville alias „Drag Mimosas“ vertreiben auch den verschlafensten Gästen die Müdigkeit und heizen ihnen ordentlich ein! Croissants trotz Corona? Eine Drag-Show zwischen Marmelade, Macchiato und Müsli? Das geht, aber nur hier! Wer dabei sein will, muss rechtzeitig reservieren, der Brunch ist schnell ausverkauft.

4.10., 15.11. und 13.12., Café Regenbogen, Lindwurmstr. 71, München, 10 bis 13 Uhr, Reservierung: regenbogen@muenchner-aidshilfe.de