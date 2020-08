× Erweitern Queer im Quadrat

Noch bis 16. August verwandelt sich die Theresienwiese in einen spannenden Kulturort. Dank „Kunst im Quadrat“ wird 16 Tage lang ein Quadrat auf der Theresienwiese mit Konzerten, Performances und partizipativen Projekten von und mit Münchner Künstlerinnen und Künstlern bespielt. Es erwartet euch ein täglich wechselndes Werkstatt- sowie ein offenes Kulturprogramm bis 23 Uhr. Das Ganze ohne Eintritt. Dazu gibt es Essen und Getränke vom Bellevue di Monaco - nur auf Spendenbasis!

Kunst wird queer

Am Donnerstag, den 6.8. entern des queere Jugendzentrum diversity und das schwule Zentrum Sub dieses Areal und machen unter dem Motto „Queer im Quadrat" ein Programm mit Schwerpunkt LGBTI*. Das beginnt um 16 Uhr mit einer Podiumsdiskussion zum Thema „Community 2.0 - divers or divided?" und endet um 22 Uhr mit Sets von DJ Fox und DJ DV3X. Dazwischen gibt es einen queeren Poetry-Slam sowie Livemusik von Singer/Songwriter Karo, dem Punkrock-Gameboy GrGr und dem Electronic-Duo Squareplatz.

Das Gelände ist nur für 200 Personen zugelassen, eine Anmeldung ist daher erforderlich. Wer keine Karte erhält, nimmt einen Picknickdecke mit hört die Sounds auf den umliegenden Hügeln!

www.kunstimquadratmuenchen.de