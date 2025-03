„Queer Paradise“ in München

× Erweitern Foto: M. Rädel Mögen sich: Nina Queer und Joely White

Expand Foto: M. Rädel Irrenhouse, Queer Paradise Die „Queer Paradise“-Crew und Nina Queer

„Wir erschaffen eine Welt, in der Queers ungestört sie selbst sein können, voller Extravaganz, Musik und einzigartiger Performances.“ – Joely White

Wooo-hooo! Die queere Frankfurter Partyreihe „Queer Paradise“ machte Mitte März Halt bei Nina Queers „Irrenhouse“ im cassiopeia Berlin auf dem RAW-Gelände. Gemeinsam sorgten sie für eine unvergleichliche Stimmung – die Crowd eskalierte völlig! Dabei sind auch die Bilder entstanden. Und jetzt ist München an der Reihe ... Freu dich am 29.3. auf eine Nacht voller Ballroom-Spaß, Tanz, cooler Show-Einlagen und vor allem voller Lebensfreude in einem queeren Safe Space! Bayern kann auch (wieder) Ball Culture. Strike a Pose!

Die nächste „Irrenhouse“-Party steigt im cassiopeia Berlin (Berlin, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr) am 19. April. Die nächste „Queer Paradise“ am 29. März in München (G3 Club, Atelierstraße 12). www.instagram.com/queerparadiseparty

× Erweitern Foto: M. Rädel

Wir sind auch auf Instagram: