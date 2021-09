Queerer Aktionstag am 19.9.

× Erweitern Grafik: Grundgesetz für alle GG fuer alle Aktionstag

Sexuelle und geschlechtliche Identität sind derzeit noch nicht im Grundgesetz geschützt. Das will die Initiative GRUNDGESETZ FÜR ALLE ändern. Sie möchte den Schutz der sexuellen und geschlechtlichen Identität durch eine Änderung des Artikels 3 im Grundgesetz im Koalitionsvertrag verankern. Daher ruft die Initiative kurz vor der Bundestagswahl bundesweit zu Aktionstagen auf. Auch in München wird ein solcher am kommenden Sonntag von 14 bis 16 Uhr stattfinden. Am Stachus werden unter anderem Münchens 2. Bürgermeisterin Katrin Habenschaden sowie zahlreiche Vertreter*innen der LGTIQ*-Community sprechen.

Im Februar 2021 startete deutschlandweit die Initiative GRUNDGESETZ FÜR ALLE (GFA). Die Initiative ist ein Zusammenschluss von aktuell mehr als 200 bundesweit tätigen queeren Organisationen, Großunternehmen und Prominenten wie Anne Will, Udo Lindenberg und Rosa von Praunheim sowie zahlreichen Abgeordneten der demokratischen Bundestagsfraktionen. Sie alle fordern einen expliziten Schutz der sexuellen und geschlechtlichen Identität durch eine Ergänzung des Artikels 3, Absatz 3 Grundgesetz. „Die Änderung von Artikel 3 würde niemandem was wegnehmen, aber viele schützen", so Mitinitiator Chrsistian Gaa, der auch eine entsprechende Petition aufgesetzt hat, die mittlerweile von über 15.000 Menschen unterzeichnet wurde.

Sonntag, 19. September, Stachus, 14 bis 16 Uhr

Homepage: http://www.grundgesetz-fuer-alle.de, Petition: https://www.change.org/grundgesetz-fuer-alle