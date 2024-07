×

× Erweitern Foto: M. Rädel Stadtfest CSD „Ja, wir haben Berge, Käse und Kühe – aber wir wollen auch für Toleranz, Offenheit und Gleichberechtigung stehen. Gemeinsam wollen wir zeigen, dass zum Glück auch auf dem Land jede Form der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität zuhause ist.“

Expand Foto: M. Rädel Schwul Liebe Kuss Allucard Dan KitKatKlub Die „Allgäu Pride Week“ zeigt: Liebe ist schön!

„Tradition und Toleranz gehen Hand in Hand“, so der Verein Allgäu Pride e. V., der die LGBTIQ*-Community unterstützen will.

Lebensfreude, Diversity und Queerness in wunderschöner Landschaft. Dort, wo so viele Urlauber*innen in der Natur und beim Wandern entlang von Kuhweiden Ruhe und Erholung suchen, leben auch queere Menschen. Womöglich mit anderen Berufen als in der Stadt, aber genauso mitten in der Gesellschaft wie in den Metropolen.

Expand Foto: M. Rädel Das Allgäu ist ein beliebtes Urlaubsziel

„Auf den ersten Blick sind queere Menschen und die LGBTQIA+ Community eine Seltenheit im Allgäu und noch immer bedient sich eine Vielzahl an Menschen der üblichen Klischee-Kiste, wenn es um Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans Personen oder intergeschlechtliche Personen geht“, so der Verein auf seiner Homepage. „Doch wir vom Allgäu Pride e. V. sind davon überzeugt: Wir Allgäuer*innen können noch mehr!“

Eine Pride Week, dass #mensch queere Menschen bemerkt, dass sie einander bemerken. Dass ihre Mitmenschen nicht aus allen Wolken fallen, wenn die andere Art der Liebe, nicht die vermutete Heterosexualität erkennbar wird, etwa auf Dorffesten, dafür gibt es Prides und CSDs. Auch hier im Allgäu. Wunderbar. Und wichtig, denn noch immer werden queere Menschen diskriminiert und die Straftaten gegen die LGBTIQ*-Community nehmen zu. Sichtbarkeit schafft Aufklärung, sorgt letztendlich für Toleranz. Wir freuen uns daher, dass Ende August hier in der Region die „Allgäu Pride Week“ stattfinden soll. Schriftlich erklärt der Verein: „Um für mehr queere Sichtbarkeit im Allgäu zu sorgen veranstalten wir die Allgäu Pride Week. Sie findet dieses Jahr vom 24. – 31. August {…} statt. Neben unserer Veranstaltungswoche sind wir auch zu Gast bei anderen Formaten wie Diskussionsrunden oder Interviews. Zudem sind wir gerade im Aufbau eines aktiven Vereinslebens, bei dem wir mit unseren Mitgliedern regelmäßig zusammenkommen und uns austauschen können. So schaffen wir einen Safe-Space für LGBTQIA+-Personen in unserer Region.“ Wer mitmachen will, der kann zum Beispiel zum Stammtisch kommen, am 18. Juni in Kaufbeuren. Genaue Informationen gibt es per E-Mail: hello@allgaeu-pride.de.

24. – 31.8., „Allgäu Pride Week“, www.allgaeu-pride.de

