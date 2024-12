Queerer Jahreswechsel im NY.Club

× Erweitern Foto: pixabay.com, gemeinfrei Silvester 2019

Das ist DIE Party Münchens am 31. Dezember! Die Dragqueens Winnie & Mutti sowie angesagte DJs wie DJ Sharon O Love aus London und DJ HPM aus München freuen sich auf dich, auf euch, um zusammen ins neue Jahr zu tanzen – im Klub oder auch auf der Terrasse oder in den Zelten.

Die Dragqueens Winnie & Mutti sind am Start

Die ersten 200 Gäste können sich (bis Mitternacht) zudem auf ein Glas Prosecco freuen … Die Silvesterparty im immer wieder preisgekrönten NY.Club wird einmal mehr DAS Highlight der letzten Nacht 2024, des ersten Morgens 2025 werden. Da kann #mensch nur noch sagen: „Get Up (Before The Night Is Over)“!

31.12., „New Years Eve Party 2025“, NY.Club, Elisenstraße 3, 80335 München, Early-Bird-Tickets für 14 Euro (inkl. Garderobe), nur gültig für Einlass bis 23:59 Uhr (nur im Online-Vorverkauf auf https://www.nyclub.de/tickets). Einlass ab 22 Uhr, Reservierung der VIP-Lounge (maximal 8 Personen) unter reservierung@nyclub.de oder im Online-Vorverkauf.

