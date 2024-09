Queerer Klubspaß in München!

× Erweitern Foto: M. Rädel

München tanzt wieder! Die Sommerpause ist vorbei, die Party-Crew meldet sich zurück ...

Und verrät: „Am 6. September gehen wir voll aufgetankt wieder an den Start mit unserer Eventreihe, die vor allem im LGBTIQ*-Universum Anklang findet. Zum Season-Opening freuen wir uns auf die in Berlin lebende Italienerin Budino, Deep-Initiator Erhyc und PhiPhi Cumfort als Drag-Host.“ Mit am Start ist auch eine Künstlerin, die #mensch von „Cocktail d'Amore“ aus Berlin kennen kann: Budino. „Budinos außergewöhnlichen Musikgeschmack kann {…} auch auf der vierten Ausgabe der Compilationreihe The Sound of Love International des Love International Festivals nachempfunden werden. Denn diesen Sampler hat sie 2022 persönlich kuratiert und rückt darauf sogar alte Helden der Electronic Body Music (EBM) wie Kirlian Camera und Clock DVA ins Rampenlicht.“ Nicht weniger spannend ist Dragqueen PhiPhi Cumfort. Die gibt es zwar erst seit knapp zwei Jahren, doch sie weiß, wie #mensch als guter Host glänzt. Wir freuen uns drauf!

6.9., „DEEP SEASON“, PALAIS Privat Club, Arnulfstr. 16–18, München, palaisclub.de, 22 Uhr

