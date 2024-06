München feiert die Vielfalt

× Erweitern Foto: M. Rädel Klub, Party, Techno

Expand Yazz „The Only Way Is Up“ findest du auf dem Album „Wanted“ von YAZZ

„The Only Way Is Up“ – eine der ersten frühen House-Hymne, ein queerer Hit, der seit den 1980ern für volle Dancefloors sorgt. Und auch zu aktuellen Partys inspiriert.

Etwa zur „NEW YORK T-DANCE ROOFTOP“, einer Zusammenarbeit von der „LOVE FITZROY“ und der „PINK HEAVEN“-Crews, die am 16. Juni von 16 bis 22 Uhr zum „Bergfest der Münchener Pride Weeks“ tanzen lässt. Und das an bester Stelle, auf dem Dach des Adina-Hotels München (Atelierstr. 22). „Tanzen, Trinken, Flirten (leg dein Handy weg!) und trotzdem rechtzeitig zu Hause im Bettchen sein. {…} Wir entführen euch auf eine bunte Sinnesreise, bei urban-schicken Ambiente, guter Musik und Traumaussicht auf die Alpen.“ Dem ist nichts anzumerken, hingehen! www.stbg-party.com/shop

