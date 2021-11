Queeres im Haus der Kunst

× Erweitern Foto: Brini Olsen Ausstellungsplakat

Zur Zeit stellt die Archiv Galerie im Haus der Kunst im Rahmen der Reihe „Archives in Residence“ zahlreiche Dokumente der lesbischen, schwulen, bi*, trans* und inter* Münchner Geschichte und Kultur vor. Die Archivalien sind aus dem Bestand des Forum Queeres Archiv München e.V. zur Verfügung gestellt. Neben Aufnahmen von lokalpolitischen Ereignissen und ihren Akteur*innen sind in der Archiv Galerie Objekte aus dem privaten, subkulturellen Bereich zu finden. So dokumentiert eine Videoaufnahme die erste Christopher Street Day-Parade 1980 in München, außerdem gibt es Einblicke in persönliche Erinnerungen an Hochzeiten, Faschingsveranstaltungen, an Club- oder Kneipenabende bis hin zu Fetisch-Events bekannter Personen der queeren Community. Ausgewählte Exponate werden mit Audio- und Videointerviews von Akteur*innen des Forums sowie Personen vermittelt.

Die Ausstellung ist zu sehen bis 1. Mai 2022.

www.hausderkunst.de