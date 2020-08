Queeres Kino Open Air

× Erweitern Foto: Normal/MIssing Films QFFM_OpenAir

Zum 68. Mal finden zur Zeit die Münchner Filmkunstwochen (filmkunstwochen-muenchen.de) statt. Dieses Festival der Arthouse-Kinos, das mit vereinten Kräften von Kinobetreibern und Landeshauptstadt auch in diesem schwierigen Jahr stattfinden kann, zeigt vom 5. bis 26. August 150 Filme in elf Kinos zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten, unter anderem einem Special zum 75. Geburtstag des schwulen Regisseurs Rainer Werner Fassbinder.

Auch die Macherinnen und Macher des Queer Film Festival München (QFFM), das Mitte Oktober hofft, seine fünfte Ausgabe an den Start bringen zu können, ist mit einem Beitrag dabei. Im Freiluftgarten der Villa Flora zeigen sie zwei sehenswerte Streifen: Als Vorfilm läuft Beauty Is Life, ein Kurzfilm (23 Min.) von Jovana Reisinger. Die Autorin und Filmemacherin ist anwesend und sTeht im Anschluss für eine Fragerunde zur Verfügung. Die Hauptrolle spielt an diesem Abend die italienisch-schwedische Dokumentation Normal (63 Min.) von Adele Tulli. Das ästhetische Filmdokument zeigt starre Genderrollen und Menschen, die sich scheinbar unkritisch der Normativität unterwerfen.

Dienstag, 11. August, 20 bis 22 Uhr, Vila Flora, Hansastr. 44, Karten zu 5 € über die Webseite www.qffm.de