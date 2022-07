Queeres Netzwerk Bayern startet

× Erweitern Foto: QNB Queeres Netzwerk Bayern

Das Queere Netzwerk Bayern (QNB) hat am 27. Juli 2022 ein Online-Portal veröffentlicht, das als zentrale Plattform für alle LGBTIQ*-Angebote im Freistaat Bayern dienen soll. Herzstück der Website ist eine Landkarte, über die mit Hilfe diverser Filterfunktionen, nach Beratungsstellen, Austauschgruppen und weiteren queeren Initiativen gesucht werden kann. Insbesondere Menschen in den ländlichen Regionen Bayerns sollen von diesem niedrigschwelligen Informationsangebot profitieren. Neben einem bayernweiten Veranstaltungskalender bietet die Plattform eine Auswahl relevanter Fachinformationen rund um Fragen der geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt, sowie Verweise auf weiteren Quellen.

Engagierte und Fachpersonen sind herzlich eingeladen, eigene Projekte, Veranstaltungen oder auch Stellenangebote durch die Plattform sichtbar zu machen. Informationen dazu können über ein zentrales Kontaktformular direkt geteilt werden.

Seit Ende 2021 arbeitet ein Team aus Projektmitarbeiter:innen und Projektträger*innen am Aufbau des QNB als Dachstruktur für LGBTIQ*-Angebote im Freistaat. Die Kooperationsorganisationen hinter dem Projekt betrachten die Veröffentlichung der Website als weiteren Erfolg auf dem Weg zu einer Informations- und Vernetzungsplattform, die sowohl bestehende als auch neue queere Beratungs- und Unterstützungsangebote nachhaltig stärkt.

„Bedarfe sichtbar machen“

„In Bayern besteht seit Jahren ein riesiger Bedarf an Beratungs- und Informationsangeboten für LSBTIQ*“, so LSVD Vorstandsmitglied Alexander Irmisch. „Zahlreiche queere Initiativen leisten wertvolle Aufklärungsarbeit, die wir so sichtbarer machen und langfristig stärken wollen.“

Das Queere Netzwerk Bayern ist ein Kooperationsprojekt des BJR (Bayerischer Jugendring), der dgti (Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität) und des LSVD Bayern (Lesben- und Schwulenverband in Bayern). Das Projekt wird durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert. www.queeresnetzwerkbayern.de