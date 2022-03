Queeres Seniorenprojekt ausgezeichnet

Große Freude bei rosaAlter, der Beratungsstelle für queere Senior_innen bei der Münchner Aids-Hilfe: Deren ehrenamtliches Projekt „Nachbarschaftshilfe“ wurde am Abend des 24. März beim Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ ausgezeichnet. Der Preis wird alljährlich vom Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Faschismus und Gewalt (BfDT) vergeben. Die Inititative, die Teil der Bundeszentrale für Politische Bildung ist, zeichnet damit „Leuchttürme des gesellschaftlichen Engagements und der Menschlichkeit“ aus.

„Die Community ist eine echte Gemeinschaft“

Bei der Nachbarschaftshilfe von rosaAlter erhalten queere Senior_innen Unterstützung im Alltag durch andere queere Menschen. „Viele Ältere haben eine Geschichte voller Diskriminierungserfahrungen und möchten Hilfe speziell aus der LGBTIQ*-Community“, so rosaAlter-Mitarbeiter Peter Priller, der für dieses Projekt an der Preisverleihung teilnahm. „Unsere Ehrenamtlichen zeigen, dass die so genannte Community nicht nur ein Teil der Gesellschaft sondern eine echte Gemeinschaft ist – und darauf kommt es an!“ BfDT-Beiratsmitglied Dr. Alexandra Kurth stimme in ihrer Laudatio zu: „Wir brauchen Projekte wie rosaAlter an ganz vielen Orten und hoffen, dass es viele Nachahmer_innen findet.“

rosaAlter befand sich an diesem Abend, der coronabedingt online stattfand, übrigens in bester Gesellschaft: Zu den Ausgezeichneten gehörten zahlreiche zivilgesellschaftliche Projekte aus dem gesamten Bundesgebiet.

Wer mehr über das queere Senior_innen-Projekt und die Nachbarschaftshilfe erfahren möchte: www.rosa-alter.de