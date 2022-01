Voting: Queeres Wiesn-Plakat?

× Erweitern LHM/Referat für Arbeit und Wirtschaft Wiesnplakat 2022_Entwurf

Ob die Wiesn 2022 regulär stattfindet, ob sie in den Sommer verschoben oder gar ein drittes Mal ersatzlos gestrichen wird, das kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keiner sagen. In jedem Fall hat die Stadt München auch in diesem Jahr zum offenen Wettbewerb um das jährliche Oktoberfestplakat aufgerufen. 129 Entwürfe wurden eingereicht, von denen die 30 besten mittels einer öffentlichen Online-Abstimmung ermittelt werden.

Unter den Vorschlägen findet sich auch ein queeres Motiv. Der sehr schlicht auf weißem Hintergund gehaltene Entwurf zeigt drei Herzen: Links eines mit der weiß-blauen Raute, rechts eines mit Regenbogen und in der Mitte ein Herz mit zwei stilisierten Armen, die sich die Hand reichen. Die Botschaft von Toleranz und Miteinander ist eindeutig. Ob sie die Münchnerinnen und Münchner überzeugt, bleibt abzuwarten.

Die Online-Abstimmung endet am 19.1. um Mitternacht. Aus den Top 30-Motiven wählt eine Fachjury den Sieger, der Anfang Februar bekanntgegeben werden soll. Übrigens: Unter allen, die sich bei der Abstimmung beteiligen, verlost die Stadt zwei Mal fünf Plätze für den 3. Oktober in der Ratsboxe im Schottenhamel-Zelt, außerdem Hendl- und Biermarken sowie einen (mit dem Motiv des Wiesn-Plakats) bedruckten Maßkrug. Auch der/die Grafiker_in des Gewinnermotivs bekommt etwas, nämlich 2.500 € – sowie Ruhm und Ehre!

Abstimmen könnt ihr hier: www.muenchen.de