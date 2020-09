Radeln für den guten Zweck

× Erweitern Foto: Melodiva Melodiva_Radtour_2020

Im fünften Jahr ist Melodiva Lesbenchor München auf den Fahrrädern für die gute Sache unterwegs und strampelte zum Beispiel 2019 schon für die Aktion Queer Homes in der Ukraine. Heuer radeln sie für Anwaltskosten, Busfahrten oder Medikamente, die geflüchteten Lesben,zugute kommen. Ihre Tour 2020 führt acht Sängerinnen 332 km die Jagst hinauf und den Kocher hinunter. So sollen am Ende über 2500 Euro zusammen kommen – mindestens! Daher sollen Mitglieder der Münchner Community als (Kilometer-) Sponsorinnen und -Sponsoren fungieren und pro Kilometer einen beliebeigen Betrag spenden.

Eure Spende mit dem Verwendungszweck „Melodiva radelt 2020“ könnt Ihr entweder auf das paypal Konto holzwurm6576@gmail.com übertragen oder auf das Melodiva-Konto überweisen: IBAN: DE14 7016 6486 0002 4095 93; BIC: GENO DEF1 OHC bei der VR Bank München Land eG.

Alle bis zum 30.09.2020 eingegangenen Spendenbeiträge werden im Oktober 2020 an LeTRa übergeben, auf Wunsch werden auch Spendenquittungen ausgestellt.

www.melodiva.com