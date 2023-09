Rainbow Sound Orchestra Munich – neues Programm

× Erweitern Foto: www.rso-m.de Rainbow Sound Orchestra Munich

Foto: M. Rädel München Die Feldherrnhalle ist ein Hingucker, beste Musik gibt es aber am 21.10. in der Sendlinger Himmelfahrtskirche

So wird der Herbst noch schöner! Queere Musik trifft auf Sendliger Gotteshaus, Franz Schubert auf Gioacchino Rossini. Und der Eintritt ist frei.

Am 21. Oktober lädt das Rainbow Sound Orchestra (RSOM) Munich ab 18 Uhr in die Sendlinger Himmelfahrtskirche (Kidlerstr. 15), um sein neues Programm „Memories“ zu präsentieren. Via E-Mail verrät das Orchester begleitend über sich: „Mit Mary Ellen Kitchens und Alexander Strauch am Pult bietet das 2015 gegründete RSOM sound diversity im doppelten Sinne: Diversity, weil lesbische und schwule Musiker*innen gemeinsam mit ihren Freund*innen musizieren. Diversity aber auch als musikalische Vielfalt und als Lust auf Neues abseits des gängigen Repertoires! Etwa bei Clara Schumanns Klaviersonate in g-moll in einer maßgeschneiderten neuen Orchesterfassung für das RSOM ...“. Wir freuen uns drauf! www.himmelfahrtskirche.de