Regenbogenbank: zweiter Streich

Foto: GOC München Regenbogenbank Stephansplatz

In vielen europäischen Metropolen gehören Regenbogenbänke als sympathisches Zeichen von Toleranz bereits zum Stadtbild. Seit diesem Sommer auch in München. Im Juli wurde die erste im Rahmen des CSD von Oberbürgermeister Dieter Reiter auf dem St.-Jakobs-Platz vor der Synagoge eingeweiht. Vor Kurzem folgte der zweite Streich: Am Stephansplatz, bekannt als Veranstaltungsort des queeren Weihnachtsmarkts Pink Christmas, steht nun die zweite. Beide Bänke würden vom Gay Outdoor Club, der queeren Sektion des Deutschen Alpenvereins aufgestellt. Doch damit nicht genug: Der Verein wird noch eine dritte Bank stiften. Die soll an der Aussichtsplattform im Luitpoldpark in Sichtweite der Cruising-Area am Scheidplatz stehen. Alle drei Regenbogenbänke stehen also an Orten, die symbolträchtig stehen und eng mit der queeren Statdgeschichte verknüpft sind. Bitte Platz nehmen!

Im Bild v.l.n.r.: Albert Knoll (Historiker), Thomas Michael (GOC) und Wolfgang Scheel (Rosa Liste)