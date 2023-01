× Erweitern Grafik: Frank Zuber Rosenmontagsball 2023

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist die traditionsreichste Faschingsveranstaltung der Community wieder am Start: Der Queere Rosenmontagsball findet am 20. Februar statt und setzt ganz auf Glitzer und Glamour: Die Veranstalter haben sich auf das Motto „All That Glitters“ geeinigt – und das öffnet alle Türen für ein rauschendes Kostümfest, das im wahrsten Sinne des Wortes den Glanz der 35-jährigen Geschichte dieser Party repräsentiert. Die schönsten, originellsten Kostüme werden um Mitternacht auf der Bühne des Oberangertheaters prämiert, davor gibt´s eine Drag-Show, außerdem ist ein Auftritt der Narrhalla-Prinzengarde geplant. Karten kosten 19 €, der Erlös des Abends kommt den veranstaltenden Vereine (Sub, MLC, Münchner Aids-Hilfe, Rosa Liste und Forum Queres Archiv) zugute. Let it glitter!

20.2., Queerer Rosenmontagsball, Oberangertheater, Oberanger, 38, 20 bis 2 Uhr, Karten zu 19/13 € im Sub (Müllerstr. 14) und bei Spexter (Müllestr. 54), Restkarten an der Abendkasse