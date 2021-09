Run for Life am 12. September

× Erweitern Grafik: Frank Zuber Run for Life_Logo_21

Es hat lange gedauert, bis Klarheit herrschte, jetzt steht fest: Der diesjährige Benefizlauf zugunsten der Münchner Aids-Hilfe kann am Sonntag, 12.9. um 14 Uhr starten! Coronabedingt wird der Lauf noch immer nicht so durchgeführt wie vor der Pandemie, so müssen die Veranstalter der Münchner Aids-Hilfe auf Bühnenprogramm, Run for Kids oder Info- beziehungsweise Versorgungsstände vor Ort verzichten. Aber immerhin: Es gibt einen sportlich-fröhlichen Event für bis zu 500 Teilnehmer_innen!

Der Lauf führt entlang der bekannten Strecke durch den Englischen Garten, Treffpunkt ist heuer der Vorplatz des Bayerischen Nationalmuseums (Prinzregentenstr. 3).

Und so läuft der Run for Life 2021:

12:00 Uhr: Einlass auf die Aktionsfläche; Registrierung und Erhalt Starterpaket; Umkleidemöglichkeit; Garderobe; Getränkeausgabe

13:30 Uhr: Offizielle Begrüßung durch unseren Geschäftsführer Dr. Tobias Oliveira Weismantel

14:00 Uhr: die 10 km Läufer_innen gehen geschlossen von der Aktionsfläche in den Englischen Garten - dort dann fliegender Start

14:15 Uhr: die 5,8 km Läufer_innen gehen geschlossen von der Aktionsfläche in den Englischen Garten - dort dann fliegender Start

15:30 Uhr: Rückkehr der Läufer_innen auf die Aktionsfläche; Verpflegung mit isotonischen Getränken und Snacks

16:30 Uhr: Scheckübergabe und Veranstaltungsende

Die Startgebühr beträgt 15 €, Anmeldung ausschließlich über die eMail-Adresse: tagungszentrum@runforlife.de

Noch sind Plätze frei, also: ran an den Run!