Run for Life: Anmeldung gestartet

× Erweitern Fotos: Mark Kamin Run for Life

Nach zwei Jahren, in denen coronabedingt nur eine „Light“-Version des Benefizlaufs möglich war, wird der Run for Life 2022 wieder durchstarten – mit allem Drum und Dran. Los geht´s am Sonntag, 11. September um 14 Uhr. Treffpunkt ist ab 12 Uhr der Vorplatz des Bayerischen Nationalmuseums (Prinzregentenstraße). Hier können sich spontan Entschlossene am Lauftag selbst noch registrieren, hier gibt´s Getränke, Snacks, Run for Life-T-Shirts (in der Startgebühr inbegriffen), Umkleidemöglichkeiten, Infostände und eine kleine Showbühne. Die Laufstrecke führt von dort über 5,8 bzw. 10 km durch den Englischen Garten – auch bei höheren Temperaturen liegen die meisten Kilometer so angenehm im Schatten. Die Startgebühr beträgt 20 €.

Nicht zuletzt: Der Run for Life ist ein Benefizlauf, mit der Teilnahme unterstützt ihr die Arbeit der Münchner Aids-Hilfe. Alle Infos und Anmeldemöglichkeiten gibt´s auf der Webseite des Laufs.

Sonntag, 11.9., 12:00 bis 16:30 Uhr, Bayerisches Nationalmusem/Englischer Garten

www.runforlife.de