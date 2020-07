Run for Life: Anmeldungen gestartet

× Erweitern Foto: Mark Kamin Run for Life

Ausgerechnet zum 20. Jubiläum des Benefizlaufs wird es keinen großen, gemeinsamen Sportevent geben. Dennoch soll der „Run for Life“ in diesem Jahr stattfinden ­ jedoch zu einem anderen Zeitpunkt und unter ganz besonderen Bedingungen. Statt der Großveranstaltung Anfang September sollen die Teilnehmer heuer die Strecke über 5,8 beziehungsweise 10 Kilometer vom 7. bis 9. August für sich privat zurücklegen. Wer sich vorher auf der Website zum Lauf anmeldet, zahlt eine Startgebühr von 10 Euro und erhält dafür ein kleines Package, das unter anderem einen Run for Life-Aufkleber beinhaltet. Ein Foto vom eigenen Lauf mit diesem Aufkleber dient als Beweis einer erfolgreichen Teilnahme. Damit ein bisschen mehr Geld für den guten Zweck zusammenkommt, geben Kooperationspartner für jeden gelaufenen Kilometer eine zusätzliche Spende.

Wer sich für seinen Lauf anmelden möchte, kann das ab sofort tun: www.runforlife.de