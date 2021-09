Run for Life erlöst über 6.000 €

× Erweitern Foto: Bernd Müller Run for Life 2021

Natürlich war es nicht der große Laufevent, bei dem seit vielen Jahren weit über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer antreten. Wichtig war aber, dass der Run for Life überhaupt stattfinden konnte, um die Botschaft von Sport, Spaß und gutem Zweck zu verbreiten. So waren zwar nur rund 120 Personeam Start, dennoch war die coronabedingte Light-Version des alljährlichen Benefizlaufs zugunsten der Münchner Aids-Hilfe ein toller Event mit gut gelaunten Läufer*innen und einem Erlös von 6.105 €, der in die Arbeit der Münchner Aids-Hilfe fließt.

Wir sind sicher: Im September 2022 gibt es den Run for Life wieder unter den gewohnten Bedingungen, als sportlich-familiärer Community-

www.runforlife.de

Im Bild: Dirk Neitzke (Vorstand Team München, links) und MüAH-Geschäftsführer Tobias Oliveira Weismantel mit dem Spendenscheck