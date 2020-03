Russische Comedy im Circus Krone

× Erweitern Foto: Circus Krone Circus Krone Claude Specht

Frei nach dem Motto „Was von Herzen kommt, geht auch zu Herzen“ startet der Circus Krone in das dritte und letzte Programm der Winterspielzeit 2019/2020. Danach geht die Compagnie auf eine große Deutschlandtournee, wobei ein besonderer Fokus auf Bayern liegt.

Rasant wird es, wenn die Sprungakrobaten von Flying Jumpers die Manege betreten, während der Jongleur Claudius Specht (Foto) seine einzigartige Fingerfertigkeit unter Beweis stellt. Neben Jongleuren, dem doppelten Zopfhang und Akrobatik in der Glaskugel gibt es eine spezielle Comedy-Sensation aus Russland zu sehen: Yefrem Bitkine und Evgenij Daschkovskij performen mit kindlicher Freude im Takt der Musik. An eigenwilliger Akrobatik fehlt es dabei nicht. Das Duo gewann für seine Show bereits renommierte internationale Preise wie die Bronzemedaille des Pariser Festival Mondial du Cirque de Demain und den Sonderpreis des International Circus Festival in Monte Carlo.

Zu den Programmhighlights in der letzten Winterspielzeit des Jahres gehören natürlich auch die beliebten Vierbeiner des Hauses wie Löwen, Elefanten, Pferde und Hunde.

1.3 – 5.4, Circus Krone, Zirkus-Krone-Str./Marsstr. 43, www.circus-krone.com