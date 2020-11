× Erweitern Foto: Alexander Deeg Sexy and Cruisy-Kalender

Wer noch blutdruckfördernden Wandschmuck oder ein sexy Weihnachtsgeschenk sucht, das zudem die Münchner Community unterstützt, sollte sich diesen Kalender ansehen.

„Sexy & cruisy“ zeigt (nackte) Männer beim Cruisen in freier Natur und gibt somit ein positives Statement für schwulen Sex. Zugleich sind im Kalender die HIV-Testabende in schwulen Zentrum Sub und bei der Münchner Aids-Hilfe verzeichnet, auf den Rückseiten der 12 Blätter gibt es zudem Infos zu Safer Sex.

Den Kalender, von der Safety-Aktionsgruppe (S´AG) komplett ehrenamtlich realisiert, gibt es in den Formaten DIN A4 und DIN A5. Ihr könnt eure Exemplare zu 20 Euro beziehungsweise 30 Euro am Empfang der Münchner Aids-Hilfe (Lindwurmstr. 71, 1. Stock) erwerben. Geöffnet: Montag bis Freitag 10 – 16 Uhr sowie Montag, Mittwoch und Donnerstag von 17 – 19 Uhr.

Mit eurem Kalenderkauf unterstützt ihr die Arbeit der Safety-Aktionsgruppe (S´AG) von Sub e.V. und Münchner Aids-Hilfe – und die ist sicher: „Safer Sex is great Sex“!