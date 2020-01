Schwuler Rosenmontagsball - VVK startet!

× Erweitern Grafik: Frank Zuber Rosenmontagsball 2020

Die 1920er-Jahre sind als die "goldenen" in die deutsche Geschichte eingegangen. Zumindest die Großstädte erlebten eine Zeit der Ausgelassenheit und Lebenslust, wie sie vorher nicht bekannt war: Charleston, Champagner, Lebenslust und Absinth - alles war eine große Party. 100 Jahre später kommen sie wieder, die 20er - und sollen genauso berauschend werden wie die des letzten Jahrhunderts.

Darauf jedenfalls stoßen die veranstaltenden Vereine des ältesten und grössten queeren Faschingsballs, des "Schwulen Rosenmontagsball im Oberangertheater", mit rund 500 Gästen und unter dem Motto "The Roaring Twenty Twenties" an. Also Mädels: Rein in die Flitterkleider - oder was euch auch immer zu diesem Motto einfällt. Die schönsten Kostüme werden um Mitternacht prämiert und mit Geldpreisen oder Gutscheinen belohnt! Am DJ-Pult stehen "Die Presshoibe" und DJ Seba.

Karten zu 18/12 Euro gibt es bei Spexter (Müllerstr. 54) und abends im Sub (Müllerstr. 14). Im Oberangertheater selbst erhaltet ihr nur Restkarten an der Abendkasse.

Montag, 24.2., 20 bis 4 Uhr, Oberangertheater, Oberanger 38