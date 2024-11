So heimelig, so schön!

× Erweitern Foto: www.kaethe-wohlfahrt.com „Das familiengeführte Unternehmen Käthe Wohlfahrt ist Botschafter traditioneller deutscher Weihnachtstradition“

Expand Foto: www.kaethe-wohlfahrt.com In Rothenburg ob der Tauber lockt das ganze Jahr über eine Weihnachtswelt, „geprägt von erzgebirgischer Volkskunst und Weihnachtsdeko aus verschiedenen Regionen Deutschlands wie Thüringen“. Das Unternehmen Käthe Wohlfahrt präsentiert hier Kuckucksuhren und Spieldosen, „während Lichterketten mit Christbaumschmuck um die Wette glänzen“. Hach ...

In der besinnlichen Adventszeit, die in die fröhliche Weihnachtszeit überleitet, schmückt #mensch in vielen Teilen der Welt die Wohnung. Und zu Weihnachten dann den Weihnachtsbaum. Und da gehören Schmuck und Dekorationen von Käthe Wohlfahrt für die meisten einfach dazu.

Räuchermännchen, Herrnhuter Sterne, Nussknacker, Krippen und Krippenfiguren, Weihnachtsbaumspitzen, Kugeln für den Tannenbaum oder auch Schneekugeln, es gibt hier alles, was schön ist und was auf die christliche Advents- und Weihnachtszeit einstimmt – und sie noch schöner macht! Gegründet wurde das Unternehmen 1964 vom Ehepaar Wilhelm (1928 – 2001) und Käthe Wohlfahrt (1933 – 2018), seit 1977 ist der Unternehmenssitz im wunderschönen Rothenburg ob der Tauber (großes Bild oben). Filialen gibt es unter anderem in Berlin, Nürnberg, Barcelona und Brügge. Zudem gibt es diese traditionellen und hochwertigen Weihnachtsdekorationen auch (inter)national auf ausgewählten Weihnachtsmärkten. www.kaethe-wohlfahrt.com

