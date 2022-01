SommerSportFestival: Anmeldung startet

× Erweitern Grafik: Team München SommerSportfestival_Teammuenchen_2022

München ist eine Sportmetropole: 2022 feiern wir das 50. Jubiläum der Olympischen Spiele – ein Event, der noch immer nachklingt und bis heute Anteil daran hat, dass sich München mitseinen 700 Vereinen und mehr als 600.000 Mitgliedern das Label „Sportstadt“ wahrlich verdient hat. Auch die LGBTIQ*-Community ist elementarer Bestandteil dieser Stadtgemeinschaft und ihrer sportlichen Begeisterung. Allein der queere Multisportverein Team München e.V. zählt rund 1000 Aktive. Und der lädt vom 1. bis 3. Juli zum alljährlichen SommerSportFestival, das mit Wettkämpfen und Workshops in 12 verchiedenen Sportaten aufwartet.

Ende Januar beginnt die Registrierung für das größte, queere Sportevent des Jahres in Bayern. Im 10. Jubiläumsjahr findet das SommerSportfestival zudem am Opening-Wochenende des CSD München statt – ein Grund mehr für den Besuch in der Rainbow-City München! Die Registrierung zum Festival, das neben den Wettkämpfen auch eine große Sportlerparty sowie ein Farewell-Brunch bietet, ist ab 31. Januar geöffnet. Sei dabei und sichere dir deinen Startplatz!

Alle Infos zum Festival und der Registrierung: www.teammuenchen.de/?q=de/SSF