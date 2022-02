Spenden für die Ukraine

× Erweitern Grafik: Munich Kyiv Queer Spendenkampagne Ukraine

Alle Menschen in der Ukraine leiden unter den Folgen des Krieges mit Russland. Die LGBTIQ*-Community ist davon besonders betroffen, denn es ist bekannt, dass die russische Regierung so genannte Todeslisten führt, auf denen angeblich „Oppositionelle“, darunter auch prominente Menschenrechts- und LGBTIQ*-Aktivist*innen, aufgeführt sind. „Wenn die russische Armee erstmal die Städte besetzt hat, ist zu befürchten, dass sie auch gegen LGBTIQ* vorgehen", so Conrad Breyer, der über die Gruppe Munich Kyiv Queer engen Kontakt zu der ukrainischen Szene hat.

Daher wurden zwei Spendenaktionen ins Leben gerufen. Für die eine zeichnet das Aktionsbündnis gegen Homophobie verantwortlich. Darin eingebunden sind viele LGBTIQ*-Menchenrechtsorganisationen in ganz Deutschand. Hier bekommt Ihr auch Spendenquittungen. www.altruja.de/nothilfe-ukraine/spende

Wer die Gruppe Munich Kyiv Queer direkt unterstützen möchte, spendet an www.paypal.me/ConradBreyer. Munich Kyiv Queer unterstützt die Freund_innen und Partner_innen in der Ukraine, mit denen sie in den vergangenen zehn Jahren eng und freundschaftlich zusammengearbeitet haben. Munich Kyiv Queer ist eine Initiativgruppe und kann keine Spendenbescheinigungen ausstellen, dafür sehr schnell und unbürokratisch helfen.

Wir freuen uns, wenn ihr die LGBTIQ*-Community der Ukraine unterstützt!