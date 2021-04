Spendenkampagne „Wir für alle“ startet

× Erweitern Grafik: Harry Klein Wir für alle

Am 29. April um 20 Uhr fällt der Startschuss zur Spendenkampagne „Wir für alle – Clubkultur im sozialen Kontext“ des Münchner Technoklubs Harry Klein. Die Startnext-Kampagne unterstützt sieben soziale Initiativen, die im Umfeld des Clubs eine wichtige Rolle spielen. „Elektronische Musikclubs sind komplexe soziale Räume, in denen sich Menschen jeglicher Couleur, über Altersklassen, Geschlechter, Sprachen, sexuelle Identitäten und Bildungsbiografien hinweg, zusammenfinden“, so Harry Klein-Chef Peter Fleming.

„Diese Räume schaffen und erhalten sich jedoch nicht von selbst. Darum holen sich Klubs wie das Harry Klein Sozialpartner*innen mit ins Boot, die ihnen mit ihrer Erfahrung, ihrer Expertise und jeder Menge Herzblut zur Seite stehen, um auch nachts im Klub ein angenehmes und befreites Miteinander für jedermann wie jedefrau sicherstellen zu können.“

Diese Sozialpartner möchte der Klub in schwierigen Zeiten supporten und bietet Ihnen eine Plattform, auf der sie Spenden sammeln können. Aus der queeren Community ist der CSD München, das schwule Zentrum SUB, die Münchner Aids-Hilfe und das lesbische WUT-Kollektiv dabei.

„Wir für alle – Clubkultur im sozialen Kontext“ startet mit einem Livestream aus dem Harry Klein an deren Kulturdonnerstag, 29. April um 20 Uhr auf YouTube und Facebook. Hier präsentiert das Harry-Team nicht nur die Aktion, sondern lässt auch alle beteiligten Organisationen zu Wort kommen und ihre Spendenzwecke vorstellen. Dazu gibt’s, wie es sich für einen Klub gehört, Sounds vom Diknu Schneeberger-Trio und Visuals von VJ Proximal.

www.youtube.com/c/HarryKlein

Die Spendenkampagne auf Startnext läuft bis 31. Mai. Hier erfahrt ihr alles über die beteilitgten Organisationen und deren Ziele – und könnt natürlich auch direkt spenden:

www.startnext.com/harry-klein-wir-fuer-alle