Staatsoper: Impfen mit Kultur

Kreativität ist eine ihrer elementaren und definierenden Eigenschaften: Kultur. Sie unterscheidet den Homo Sapiens von allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten. Abstraktion, Fantasie, Hingabe ... Kultur ist aber auch das erste Opfer, das Gesellschaften in Krisenzeiten zu bringen nicht schwer zu fallen scheint. Und so sind fast alle ihre Gewerke in den vergangenen zwei Jahren aufs Übelste ins Schlingern geraten oder gleich ganz und für immer verloren. Den staatlichen Einrichtungen der Theater und Opern geht es diesbezüglich besser als den privatwirtschaftlich organisierten Macher*innen von Kultur, aber auch sie sehnen sich nach ihrem Publikum, nach Applaus, nach Interaktion.

Die Bayerische Staatsoper ruft daher in einer kreativen Gemeinschaftsaktion mit dem bayerischen Wissenschafts- und Kunstministerium und dem Tropeninstitut des LMU Klinikums am Donnerstag, 10. Februar 2022, dazu auf, sich ohne vorherige Anmeldung in außergewöhnlicher Atmosphäre gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

„Wir öffnen die Pforten des Hauses sehr gerne für diese wichtige Aktion. Jede:r ist willkommen um sich in den herrschaftlichen Räumen der Bayerischen Staatsoper impfen zu lassen. Die Impfung und insbesondere der „Booster“ wird die einzige Möglichkeit sein, einer lange ersehnten Normalität wieder näher zu kommen.“ Staatsintendant Serge Dorny

Die Aktion findet von 9 Uhr bis 15 Uhr in den Prunkräumen des Nationaltheater am Max-Joseph-Platz im Herzen von München statt und richtet sich an alle Impfwilligen ab zwölf Jahren, wobei Minderjährige in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen müssen. Eine vorherige Anmeldung ist weder notwendig noch möglich, die Registrierung wird vor Ort vorgenommen. Erhältlich sind neben sogenannten Booster-Impfungen (Drittimpfungen) auch Erst- und Zweitimpfungen.

× Erweitern Foto: Bayerische Staatsoper

Geimpft wird im Königssaal des Nationaltheaters.

Auch die medizinisch notwendige Ruhezeit von 15 Minuten unter Aufsicht im Anschluss an die Impfung können die frisch Geimpften in imposanter Kulisse verbringen:

Als Münchens wohl majestätischster Ruheraum dient einer der prunkvollen ionischen Säle des Nationaltheaters.

Zur Auswahl stehen Moderna und BioNTech/Pfizer. Mitzubringen sind:

amtliches Ausweisdokument mit Foto

Impfpass (soweit vorhanden)

für Zweit- und Drittimpfungen (Booster) das Nachweisdokument über die jeweils vorangegangene Impfung

Im Gebäude gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Abendgarderobe ist nicht erforderlich!