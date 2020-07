Stadt unterstützt Gay Games Bewerbung

× Erweitern Grafik: Gay Games 2026 Munich e.V. GayGames2026_Grafik Grafik Gay Games 2026 Munich e.V.

Trotz unsicherer Finanzlage und corona-bedingter Zurückhaltung bei allen städtischen Ausgaben beschloss der Münchner Stadtrat die Bewerbung Münchens als Ausrichter der XII. Gay Games 2026 zu unterstützen. Dazu gehört in einem ersten Schritt die Zusicherung, den Großteil der Kosten für die Bewerbung (rund 60.000 Euro) zu übernehmen. Das Gesamt-Budget der Gay Games wird mit rund 7,7 Millionen Euro veranschlagt.

Der Antrag war am 3. Juli von den Fraktionen Grüne/Rosa Liste und SPD/Volt eingebracht worden und am 23.7. gegen die Stimmen der AfD durchgekommen. Deren Gegenargument: Die zahlungskräftigen Homos sollten ihre Spiele doch selber finanzieren, wie Stadtrat Thomas Niederbühl (Rosa Liste) berichtet.

30 Sportarten, 15.000 Athletinnen und Athleten

Die Gay Games sind weltweit die größte Breitensportveranstaltung, die sich hauptsächlich an LGBT*-Sportlerinnen und Sportler richtet und alle vier Jahre stattfindet. Neben dem großen Sportangebot mit rund 35 Sportarten besteht die Veranstaltung außerdem aus einem umfangreichen Kulturprogramm, insbesondere einem Chor- und Musikfestival und einer Human-Rights-Konferenz. Zu den Gay Games werden ca. 15.000 Sportlerinnen und Sportler erwartet und sollen Anfang August 2026 stattfinden.

17 weitere Städte bewerben sich

Übrigens: Nicht nur München möchte die Spiele, 17 weitere Städte haben ihr Interesse bekundet. Bereits im Herbst 2020 müssen nun die Bewerbungsunterlagen eingereicht werden, im Februar 2021 werden die aussichtsreichsten drei Bewerberstädte benannt - nur sie bleiben im Rennen. Die endgültige Entscheidung, in welcher Stadt die XII. Gay Games 2026 stattfinden, soll schließlich am 21. November 2021 bei der jährlichen Hauptversammlung der Federation of Gay Games (FGG) in Hongkong stattfinden.

„Die Chancen für München stehen trotzdem gut“, so Beppo Brem aus dem Vorstand des Gay Games 2026 e.V., der die Bewerbung, Organisation und Ausführung der Spiele zur Aufgabe hat. „Die hervorragend organisierten Münchner EuroGames 2004 haben Eindruck hinterlassen, zudem gilt München international als weltoffen und queer-freundlich. Nicht zuletzt davon werden wir profitieren“, so der Grünen-Stadtrat.

