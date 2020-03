Kommunalwahl: Stichwahl für OB-Kandidaten

× Erweitern Foto: Erwin Harbeck München zeigt Flagge

Trotz Stimmenzuwachs hat es für den amtierenden Oberbürgermeister Dieter Reiter SPD) nicht im ersten Gang zur Wiederwahl gereicht: Mit 47,9% verfehlte er knapp die absolute Mehrheit und muss voraussichtlich am 29. März in die Stichwahl mit der Zweitplatzierten, CSU-Frau Kristina Frank, die 21,9% erreicht und damit überraschend die Grüne Katrin Habenschaden (20,7%) geschlagen hatte. Alle anderen BewerberInnen um das OB-Amt, darunter der offen schwule Thomas Lechner, der als parteiloser Kandidat für Die Linke antrat, konnten keine nennenswerten Ergebnisse erzielen.

Beim Blick in den Stadtrat sieht es momentan so aus: Die Grünen werden mit knapp 29% stärkste Fraktion vor der CSU (ca. 26%) und der SPD (ca. 22%). Damit sind die Grünen erwartungsgemäß die großen Gewinner der Stadtratswahlen, die Verluste der SPD halten sich in Grenzen, die CSU verliert deutlich.

Die kleinen Parteien müssen sich noch gedulden und hoffen auf die Auswertung der Wahlbögen, auf denen Stimmen panaschiert wurden. Erfahrungsgemäß profitieren gerade Kleinparteien von den WählerInnen, die ihre 80 Stimmen auf unterschiedliche Parteien verteilt haben. Eine Hoffnung auch für die queere Wählerinitiative Rosa Liste, die nach aktuellem Stand nur mit knapper Not ihren Sitz im Stadtrat halten könnte. Mit den Resultaten wird Montag Abend gerechnet, die Besetzung der Bezirksausschüsse soll, wenn die Auszählung wegen des Katastrophenalarms regulär vonstatten gehen kann, Mittwoch Abend feststehen.

Wir halten euch über die Ergebnisse auf dem Laufenden!