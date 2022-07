Talente gesucht!

× Erweitern Foto: Bernd Müller Maikönigin 2022

Wie bereits berichtet, musste das traditionelle Hans-Sachs-Straßenfest zum Geburtstag des Sub-Zentrums in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen abgesagt werden. Doch NIL-Wirt Sebastian Roos will den August nicht ohne Feier verstreichen lassen und lädt am Samstag, 13. August zu einer kleineren Ausgabe des beiebten Events. Dabei gibt es DJs, eine Bühne für zahlreiche Auftritte – und die Möglichkeit, selbst ganz groß herauszukomen! Die Drags der „United Queens of Munich" haben für diesen Tag einen Talentwettbewerb ausgerufen, bei der man sich auf der Bühne vor großem Live-Publikum beweisen kann. Ob Travestie, Drag-Performance, Gesang oder Musik: Hier sind alle willkommen, die sich dem Urteil der Drag-Jury stellen möchten. Im Vorprogramm werden Betty Pearl und Daphny Ryan auftreten – vermutlich kommt die ein oder andere spontane Performance dazu.

Bewerben kann man sich bei der aktuellen Maikönigin Tiffy Tölle auf dem Insta-Profil tiffytoelle, bei Facebook www.facebook.com/tiffy.tolle oder per Mail vorstand@uqom.de.

Hans-Sachs-Straßenfest, Samstag, 13.8., 14 bis 23 Uhr (Talentwettbewerb 17 bis 19 Uhr)