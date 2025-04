Tanzstadt München

×

Foto: L. Philippe 19. International DANCE Festival München Am 22.5. ist die Deutschland-Premiere von „(LA) HORDE – The Master's Tools", 20:30 Uhr, Muffatwerk

München

Servus! Das „19. Internationalen DANCE Festival München“ beschwört das Miteinander und zeigt große Tanzkunst. Es setzt sich ein ebenso simples wie herausforderndes Ziel: Gemeinschaft.

Der neue künstlerische Leiter Tobias Staab erklärt dazu vorab: „Bei der Programmplanung bin ich an diesem existentiellen Bedürfnis der Choreograph*innen gar nicht vorbeigekommen. Ausgelöst von den geopolitischen Umbrüchen der vergangenen Jahre, wird der zeitgenössische Tanz angetrieben von der Utopie einer Gesellschaft, der es gelingt, ihre Spaltung zu überwinden. Seinen künstlerischen Ausdruck findet dieser Traum in praktisch jeder einzelnen der 19 DANCE-Produktionen.“

Expand Foto: Fe Avilla Davi Pontes und Wallace Ferreira nutzen Tanz nicht nur als künstlerischen Ausdruck, sondern auch als politische Geste und Form des Widerstands. Besonders in den Favelas von Rio de Janeiro, wo strukturelle Gewalt und soziale Ungleichheit allgegenwärtig sind, wird Tanz zur performativen Widerstandsstrategie – ein Mittel, um Schwarze und queere Identitäten zu behaupten und sichtbar zu machen.

Das Münchner Festival möchte nicht nur eine Bühne für Tanzkunst in Bayern sein, sondern auch ein Begegnungsort für Publikum und Künstler*innen. Das Festivalzentrum bildet das BLITZ Restaurant, ergänzt durch neue, teils unkonventionelle Spielstätten, die nicht an klassische Bühnenräume gebunden sind. Ein weiterer Schwerpunkt des Festivals liegt auf der Verbindung von Tanz und Bildender Kunst. Performances in renommierten Häusern wie dem Lenbachhaus / Kunstbau, der Pinakothek der Moderne und dem Haus der Kunst fördern den Austausch zwischen bislang getrennten Kunstszenen. Dadurch entstehen neue Berührungspunkte zwischen unterschiedlichen Publikumsgruppen – unabhängig von Genrevorlieben, Generationenzugehörigkeit oder etablierten künstlerischen Strukturen. Ein Highlight ist dabei sicherlich „Repertório“ von Davi Pontes und Wallace Ferreira. Die nutzen Tanz nicht nur als künstlerischen Ausdruck, sondern auch als politische Geste und Form des Widerstands. Besonders in den Favelas von Rio de Janeiro, wo strukturelle Gewalt und soziale Ungleichheit allgegenwärtig sind, wird Tanz zur performativen Widerstandsstrategie – ein Mittel, um Schwarze und queere Identitäten zu behaupten und sichtbar zu machen.

22.5. – 1.6., „19. International DANCE Festival München“, www.dance-muenchen.de

