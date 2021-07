Techno-Club „Harry Klein“ vor dem Aus?

× Erweitern Foto: Harry Klein

Ein Schock für Partygänger und Fans gehobener Techno-Kultur: Dem „Harry Klein“ droht das Aus. Dort, wo der international bekannte Club seit 2003 residiert, soll 2022 ein Hotel mit 276 Zimmern entsehen. Der Mietvertrag läuft Ende März kommenden Jahres aus, dann muss sich der Techno-Tempel eine neue Heimat suchen. Die Pläne der Sonnenstraße Immobilien GmbH sind freilich nicht neu. Seit 2018 ist bekannt, dass das Areal einem Hotelkomplex weichen wird, worauf das „Jack Rabbit“ und das „X-Cess“ im Eckgebäude an der Sonnenstraße bereits dichtmachten.

Wie es mit dem Harry Klein, das pandemiebedingt seit fast eineinhalb Jahren geschlossen ist, weitergeht, ist noch völlig unklar. „Wir schauen uns um“, so Peter Fleming. Immerhin: Dass die Party in der Sonnenstr. 8 über den März 2022 weitergeht, gilt als wahrscheinlich, denn die architektonischen Pläne des Münchner Unternehmers Harry Habermann fielen in der Stadtgestaltungskommission am 27. Juli durch. Da muss also noch nachgebessert werden – und das dauert seine Zeit. Dennoch: Langfristig planen muss Peter Fleming hier nicht mehr. Wir drücken schon jetzt die Daumen, dass dieser renommierte und engagierte Club in einer neuen Location eine großartige Zukunft findet!

www.harrykleinclub.com