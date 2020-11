Teste dein Klassik-Wissen!

× Erweitern Grafik: Bayerische Staatsoper Intermezzo App

Hatte Richard Wagner eine Glutenallergie? Welche Sängerin focht gleich mit drei männlichen Konkurrenten? Wer den Opern-Olymp erklimmen will, sollte die Antworten auf diese und andere Fragen kennen! Mit „Intermezzo" bietet die Bayerische Staatsoper jetzt eine kostenlose App für alle, die sich spielerisch in Sachen Oper, Ballett und klassische Musik weiterbilden oder sich in Sachen Hochkultur mit Freunden battlen wollen.

Drei Musen begleiten den Spieler durch die App, in der verschiedene Spielmodi für Abwechslung sorgen. So wird beispielsweise in „Viva la Diva“ das Wissen zu berühmten Sängerinnen und Sängern und ihren Eigenheiten getestet, weitere Bestandteile sind das „Intermezzo“ sowie das „Grande Finale“. Durch Schnelligkeit und Kombinationsgeschick können hier zusätzliche Lorbeeren auf das Punktekonto verbucht werden. Je schneller die richtige Antwort, desto mehr Punkte erhalten die Spieler. Eine originelle Idee und ein wenig Trost in einer Zeit, in der die Bayerische Staatsoper keine Liveerlebnisse bieten darf.

Die App kann ohne Login und Registrierung gespielt werden und steht im Apple- und Google-Play-Store zum Download bereit.