Premiere für den TINQmarch

× Erweitern Transgender

Sichtbarkeit für trans* inter* nicht-binäre und genderqueere Menschen und ihre Allies – das soll der erstmals stattfindene TINQmarch am 15. Juli schaffen. Die Veranstalter*innen des TINQnet (TransInterNichtbinärQueer-Netzwerk) laden ab 18:00 Uhr auf den Stachus, wo sich, nach kurzer Auftaktrede, ein Demonstrationszug in Richtung CSD-Hauptbühne am Marienplatz in Bewegung setzt. Dort, quasi in Münchens Wohnzimmer, findet gegen 19:00 Uhr eine Abschlusskundgebung mit Kulturbeiträgen statt.

Freitag, 15.7., 18:00 Uhr, Karlsplatz München

www.tinqnet.de