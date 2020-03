Wegen Corona: Party online und Pasta to go

In diesen Zeiten ist eine gesunde Psyche besonders wichtig, oder anders: Trotz Corona-Krise sollte man immer gut drauf bleiben! Das ist nicht leicht, aber DJs und Klubbetreiber beschallen ihre Gäste verstärkt übers Internet, damit wenigstens auf diese Weise positive Vibes in die Wohnzimmer der Community gelangen. DJ James Munich stellt auf seinem Facebook-Account Mixes zur Verfügung und der NY.Club veranstaltet Watch-Partys (Foto), bei der NY-DJs und -DJanes den typischen Sound der Klublegende in die eigenen vier Wände bringen.

www.facebook.com/djjamesmunich, www.facebook.com/groups/nyclub.munich

Und auch in Krisenzeiten sollte man auf seine Leibgerichte nicht verzichten müssen. Das dachte sich das Café Nil, das nun Lieferservice anbietet: Wer zwischen 12 und 14 Uhr telefonisch (089/23 88 95 95) bestellt, bekommt das berühmte Schnitzel im Cornflakesmantel oder Manfreds Fleischpflanzerl sowie viele andere Gerichte zwischen 17 und 19 Uhr für einen Aufpreis von 5 Euro nach Hause gebracht. Kein Liefer- aber einen „To Go“-Service hat derweil das Café Regenbogen der Münchner Aids-Hilfe in der Lindwurmstr. 71 (Goetheplatz) eingerichtet. Hier kann man täglich die güntigen Mittagsgerichte zu 5,60 Euro sowie ausgewählte Klassiker wie Schnitzel, Pasta oder Currywurst mitnehmen.

www.muenchner-aidshilfe.de, www.cafenil.com

Wer ebenfalls gute Lösungen für Krisenzeiten hat, gibt uns gerne einen Hinweis: redaktion@leo-magazin.de