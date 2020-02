× Erweitern Foto: Niklas van Schwarzdorn WURST zeigt seine maskuline Seite und steigt mit diesem Vibe in ein neues Musikgenre ein.

Der österreichische Sänger Tom Neuwirth, besser bekannt als Conchita Wurst, hat sich neu erfunden. Zunächst legte der Künstler den Namen Wurst ab und nannte sich fortan Conchita. Nun wiederum trennte er sich von Conchita.

Mit dem Imagewechsel geht auch ein Genre-Wechsel einher. WURST, zeigt sich facettenreich und überzeugt nun mit Elektro-Pop. Mit seinem dritten Studio-Album „T.O.M. – Truth Over Magnitude“ geht er einen weiteren Schritt in Richtung Selbstverwirklichung und unterstreicht seine maskuline und kantige Seite.

Mit der ersten Single seines musikalischen Projekts als WURST „Trash All The Glam“ („Wirf den ganzen Glamour in den Müll“) betont er die Gegensätze seiner musikalischen Welten, indem er zwei unterschiedliche Facetten seiner Präsenz auslebt. Die Elektro-Nummer unterscheidet sich akustisch sowie visuell von den Power-Balladen. Im Video zum neuem Song zeigt er sich ausschließlich eingehüllt in schwarzem Latex.

Mit der neuen Live-Show ist ein Konzerterlebnis mit intensiven Beats, purer Authentizität, androgynen Looks und tanzbaren Sounds vorprogrammiert.

12.2., WURST – „Truth Over Magnitude Tour 2020“, Backstage Halle, Reitknechtstraße 6, München