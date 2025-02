Süßes zum Valentinstag ...

×

Das „Strawberry Crumble Bubbleroon"-Schaumbad erinnert etwas an Macarons. Zwei fruchtige Hälften eines festen Schaumbads wurden hierbei mit einer feuchtigkeitsspendenden Buttercreme zusammengesetzt.

Dich zu pflegen ist wichtig. Oder deine Liebe. Und das kannst du sogar mit Schokolade! Denn 2025 gibt es extrem leckere Beauty-Kreationen für den Tag der Liebe, den Valentinstag. Nächste Woche Freitag ist er schon! Und LUSH hat da etwas ganz Besonders im Angebot.

Das Team des (auch queeren) Unternehmens freut sich schon: „Der Valentinstag wird so lecker wie nie zuvor! Entdecke mit uns die verführerische LUSH-Valentinstagskollektion, die dich zur Hottest Chocolate of the Season macht, und genieße dabei verführerische Leckereien von Chocion **.“ Denn die beiden Genuss-Konzerne haben sich für eine klasse Kollektion zusammengetan, extra zum Valentinstag 2025. Besonders gefallen hat uns davon das limitierte Schaumbad „Strawberry Crumble Bubbleroon“ in Erdbeerform, das mit feuchtigkeitsspendender Buttercreme verwöhnt und mit Bio-Kakaobutter aus fairem Handel begeistert – und natürlich das Beste der Erdbeere für dich bereithält.

Die Badebombe „Love Letter" ist wie jeder gute Liebesbrief mit viel Liebe handgefertigt und enthält zudem zwei besondere Lieferungen: hautpflegendes Kokosmilchpulver und süßes Bergamotteöl.

LUSH wird dieses Jahr 30 Jahre jung, wir gratulieren! Pflege, Wellness, Spaß und Genuss – alles ohne Tierversuche. Klasse!

Schwul, Liebe, Paar, Kuss

Hintergrundwissen zum Valentinstag: Am 14. Februar feiert #mensch fast weltweit den Valentinstag, den Tag der Liebenden. Dieser „Feiertag“ geht wahrscheinlich zurück auf einen oder mehrere christliche Märtyrer, die ihren Glauben an Gott, ihre Liebe zu ihm, mit dem Tod bezahlen mussten.Starken Einfluss hatte wohl aber auch das Gedicht „Parlament der Vögel“ des englischen Schriftstellers Geoffrey Chaucer. Sein Werk, es wurde 1383 am Hofe Richards II. erstmals öffentlich vorgetragen, erzählt von einer Versammlung des tschilpenden, gurrenden und gackernden Federviehs, das auf diesem Wege Mutter Natur feiern und zugleich einen Partner finden wollte.

** Die Milch dieser Münchner Marke mit Chocolatier Andreas Mohrs kommt aus Bayern, der Kakao aus Kolumbien (aus nachhaltiger Erzeugung ohne Monokulturen), der fair angebaute Zucker kommt aus Paraguay. www.chocion.com

